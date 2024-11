Il Poliambulatorio San Moscati opera nel campo della sanità, in regime privatistico, e ha come obiettivo quello di offrire servizi dagli elevati standard qualitativi. La sede è una moderna struttura collocata nel comune di Satriano Marina, in provincia di Catanzaro, sul versante ionico calabrese.





Attua politiche di gestione delle risorse umane e strumentali orientate alla qualità, cura i rapporti con i pazienti, gli operatori ed i professionisti, secondo logiche orientate alla centralità della persona come “valore” e nel rispetto del principio della “sicurezza”, garantisce competenza tecnica, professionale e relazionale attraverso la pianificazione, attuazione, implementazione e controllo di tutti i principali processi.





Le politiche rappresentano l’impegno a garantire l’utilizzazione degli strumenti del “governo clinico” per soddisfare le esigenze dei pazienti in base ai quesiti diagnostici dei medici proponenti; adottare le politiche di buona comunicazione e prevedere l’implementazione di interventi mirati alla sua ottimizzazione a tutti i livelli dell’organizzazione: tra operatori sanitari e pazienti, tra i diversi team dell’organizzazione ed all’esterno dell’organizzazione con il pieno coinvolgimento dell’utenza; adeguare continuamente la dotazione delle apparecchiature mediche e le infrastrutture, per ottenere performance diagnostiche e gestionali connotate alla maggior efficacia, sicurezza, qualità ed efficienza; capitalizzare tutte le informazioni che, attraverso i canali della comunicazione interna ed esterna, secondo i dettami del governo clinico, consentono di coniugare le tecnologie con le esigenze dei pazienti, il rispetto dei principi di sicurezza impiantistico-strutturale e di gestione del rischio per gli operatori, e la crescita professionale per i professionisti impegnati nell’erogazione di un servizio che mira all’eccellenza; definire iniziative o percorsi formativi rivolti ad operatori e professionisti, in quanto il “Poliambulatorio San Moscati” considera la risorsa umana primo e insostituibile investimento per garantire prestazioni a misura d’uomo orientate alla persona.





Da un punto di vista segnatamente strutturale il “Poliambulatorio San Moscati” si sviluppa su una superficie di circa 800 mq. all’interno della quale trovano posto diverse aree tematiche in grado di integrarsi tra loro in modo funzionale ovvero: l’area riservata alla polispecialistica composta da ambulatori nei quali svolgeranno la loro attività qualificati professionisti; l’area riservata all’attività chirurgica composta da due sale chirurgiche allestite con le più innovative tecnologie e nel più rigoroso rispetto dei dettami normativi in materia; l’area riservata all’endoscopia digestiva creata in un ambiente che offre al paziente le migliori condizioni di comfort e sicurezza, prima e dopo l’esame; l’area recovery che consente la miglior preparazione all’attività chirurgica e un eccellente comfort per il successivo smaltimento della sedazione, con monitorizzazione costante dei parametri vitali ed una continua e qualificata assistenza infermieristica; l’area amministrativa e l’area dell’accoglienza supportata da operatrici che si contraddistinguono per il loro elevato grado di professionalità e disponibilità, pronte ad accoglie e orientare il paziente in relazione alle proprie esigenze e/o richieste.