La sindaca Linda Cribari ha partecipato alla nascita del Coordinamento promosso da SVIMAR. Presentato il modello Renovatio Urbis, che ha permesso al centro del Cosentino di intercettare oltre 14 milioni di euro per rigenerazione urbana, servizi e sviluppo

Lo scorso 25 novembre, nella prestigiosa cornice di Palazzo Medici Riccardi a Firenze, la Sindaca di San Fili, Linda Cribari, ha partecipato alla costituzione del Coordinamento Nazionale delle Aree Interne, su iniziativa di SVIMAR (Associazione per lo sviluppo del Mezzogiorno e delle Aree Interne), una rete che riunisce Sindaci provenienti da diverse realtà del Paese, con l’obiettivo di rafforzare la rappresentanza istituzionale dei territori più piccoli e portare le loro istanze al centro del dibattito politico e delle scelte strategiche nazionali.

Palazzo Medici Riccardi, uno dei luoghi simbolo della storia politica, artistica e istituzionale di Firenze, rappresenta una cornice di particolare valore per un momento di confronto che guarda al futuro dei piccoli Comuni e al ruolo che essi rivestono nella costruzione di un Paese più equo, coeso e inclusivo.

Nel suo intervento, la Sindaca Linda Cribari ha condiviso una riflessione sul ruolo delle aree interne, richiamando i principi costituzionali di uguaglianza, autonomia locale e sussidiarietà, sottolineando la necessità che gli stessi trovino concreta attuazione attraverso politiche strutturali, investimenti, servizi essenziali e opportunità di sviluppo.

Partendo dall’esperienza amministrativa di San Fili, è stato illustrato il percorso di rigenerazione urbana, culturale, sociale e infrastrutturale avviato attraverso il progetto Renovatio Urbis, che ha consentito di ottenere finanziamenti per oltre 14 milioni di euro, recuperare e valorizzare il patrimonio pubblico, rafforzare le collaborazioni con l'Università della Calabria, sostenere il tessuto associativo e promuovere nuove prospettive di sviluppo e di crescita economica.

Una visione che si contrappone alla rassegnazione e all'idea che lo spopolamento dei piccoli territori sia un destino inevitabile.

Le aree interne non chiedono assistenzialismo, ma equità, diritti, investimenti, opportunità e una reale attenzione da parte delle istituzioni.

La possibilità di vivere, lavorare, studiare e costruire il proprio futuro non può dipendere dal luogo in cui si nasce o si sceglie di abitare. La distanza dai grandi centri non può rappresentare una distanza dai diritti.

La costituzione del Coordinamento Nazionale rappresenta, in questa direzione, un'importante occasione per costruire una voce comune, consolidare il dialogo istituzionale e promuovere strategie condivise a tutela delle comunità e del futuro dei piccoli Comuni.

Un sentito ringraziamento al Presidente di SVIMAR, Giacomo Rosa, per aver promosso questo significativo momento di confronto; alla Sindaca della Città Metropolitana di Firenze e Presidente del Coordinamento Nazionale, Sara Funaro, per l'accoglienza e il contributo istituzionale; alla Presidente Emerita della Corte di Cassazione, Margherita Cassano, per l'autorevole Lectio Magistralis; all'Europarlamentare Dario Nardella, per il sostegno al progetto e gli spunti di riflessione offerti.

Un ringraziamento, inoltre, a tutti i Sindaci, agli amministratori e ai rappresentanti istituzionali che hanno condiviso questo percorso, nella consapevolezza che solo attraverso il dialogo, la collaborazione e una comune assunzione di responsabilità sia possibile dare maggiore forza alle istanze delle piccole comunità.