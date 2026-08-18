Una serata dedicata alla leggendaria band britannica tra musica dal vivo, cena e drink d’autore

Il fascino senza tempo dei Pink Floyd arriva a Falerna per una serata all’insegna della grande musica. Mercoledì 19 agosto, il Riva Restaurant ospiterà una tribute band dedicata alla leggendaria formazione britannica, pronta a riportare sul palco le atmosfere, i suoni e le emozioni che hanno reso i Pink Floyd una delle band più amate e influenti della storia del rock.

Sarà un vero e proprio viaggio musicale attraverso le sonorità più celebri della band, tra grandi classici, atmosfere psichedeliche e quelle melodie capaci ancora oggi di emozionare intere generazioni.

Ma la serata non sarà soltanto musica. Al Riva Restaurant sarà possibile vivere l’esperienza anche a tavola, con la possibilità di gustare una cena sotto le stelle accompagnata dalle note dei Pink Floyd, lasciandosi conquistare dall’atmosfera suggestiva della serata.

Per chi invece preferisce un dopocena più informale, ci sarà la possibilità di scegliere un fantastico drink d’autore, da sorseggiare mentre la musica farà da colonna sonora alla notte.

Una serata pensata per unire buon cibo, musica e convivialità, in una location ideale per trascorrere una notte d’estate diversa dal solito.

Che si scelga una cena sotto le stelle o un drink d’autore dopo cena, l’invito è quello di non perdere l’appuntamento del 19 agosto e lasciarsi trasportare dalla magia dei Pink Floyd.

L’appuntamento è al Riva Restaurant di Falerna: una notte di musica, emozioni e sapori sotto le stelle. Un’occasione da non perdere per vivere un’esperienza tutta da ascoltare e da gustare.