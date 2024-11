Sapevi che anche solo 5 minuti di attività fisica possono migliorare sia la salute fisica che il benessere mentale? Fisicamente, aumenta l'energia e si distendono i muscoli. Mentalmente, si riduce lo stress e si migliora l'umore. Mantenere una routine di allenamento anche durante l'estate, è fondamentale per non perdere la forma fisica e per rimanere attivi durante le vacanze. Per diversificare il proprio allenamento, è possibile provare diverse tipologie di attività e corsi.

Il Tai Chi è una disciplina marziale cinese che combina movimenti lenti e consapevoli a tecniche di respirazione profonda. Un esercizio a basso impatto, ideale per migliorare l'equilibrio, la flessibilità e la forza muscolare. È particolarmente utile per favorire la concentrazione mentale.

Le Arti marziali e Acrobazie combinano esercizio fisico intenso con tecniche di autodifesa e disciplina mentale. Queste pratiche migliorano la coordinazione, l’agilità e l'autostima, rappresentando anche un'ottima forma di allenamento cardiovascolare. Sono attività particolarmente adatte ai bambini, perché sono divertenti e favoriscono la creatività e il gioco di squadra.

Lo Yoga è una pratica antica che coinvolge posture fisiche, tecniche di respirazione e di meditazione. È noto per i suoi numerosi benefici, tra cui il miglioramento della postura e il rilassamento muscolare. Può essere praticato a vari livelli di intensità, rendendolo adatto a tutte le capacità fisiche.

Il Training Flow è una forma di esercizio che combina movimenti ispirati agli animali per il potenziamento del corpo. Grazie a sequenze intense ed eleganti si rivela un training molto utile per riattivare i sistemi di comunicazione tra sistema nervoso e muscolatura.

Durante le giornate estive, la soluzione ideale sarebbe vivere un’esperienza che coniughi relax, divertimento e benessere, alternando momenti di svago a momenti dedicati alla cura di sé. Al Riva Beach Club di Falerna Marina tutto questo è possibile. Lo stabilimento balneare del Riva Restaurant, infatti, mette a disposizione degli ospiti della struttura, sia adulti che bambini, la possibilità di partecipare a uno dei corsi sopra elencati in maniera completamente gratuita. Basterà prenotare la propria postazione in spiaggia o in piscina, scegliere il corso che si preferisce e affidarsi alle abilità degli istruttori di fitness della Riva Academy, l’accademia di formazione del Riva. E per chi volesse usufruire semplicemente delle lezioni, rimane disponibile la possibilità di partecipare ai corsi anche da esterno.

Roberto Gallo, fondatore del Beach Club, ha dichiarato in merito: «La volontà di offrire la possibilità di vivere un’esperienza a 360° nel nostro stabilimento, ci ha spinto a rivolgere un’attenzione particolare anche all’attività motoria e al benessere fisico dell’ospite. Abbiamo quindi pensato di introdurre gratuitamente la possibilità di praticare dei corsi fitness a chi usufruisce del servizio spiaggia o piscina, perché ogni ospite deve sentirsi coccolato sotto ogni punto di vista».