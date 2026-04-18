L'innovazione in Calabria e Basilicata entra nel vivo della sua fase industriale. L’Ecosistema Tech4You sta trasformando i laboratori universitari in un motore economico reale, capace di generare occupazione qualificata e soluzioni tecnologiche pronte per il mercato e sostenere lo sviluppo economico dei territori.

Con una gestione che ha già permesso di impegnare il 100% dei fondi Pnrr, il progetto si conferma come uno dei modelli più efficienti di cooperazione tra mondo della ricerca e tessuto produttivo.

Il supporto al territorio: dai Bandi a Cascata all’Equity

L'impatto di Tech4You sull'economia locale è tangibile: attraverso i 'Bandi a Cascata' sono stati iniettati 12 milioni di euro direttamente nelle imprese del territorio, stimolando un co-investimento privato di altri 4 milioni. Inoltre, l’innovativa misura di Equity è lo strumento con cui l'Ecosistema interverrà nel capitale delle startup, con un plafond di circa 3 milioni di euro che si aggiungeranno ai numerosi spin-off nati o consolidati all’interno del progetto. Questa è l’ossatura di quello che, si auspica, potrà diventare il modello di sviluppo del Mezzogiorno.

Tecnologie per il futuro e proiezione nazionale

I risultati sono racchiusi nei 138 prototipi già validati, soluzioni tecnologiche nate per rispondere alle sfide del clima e della qualità della vita. Tech4You si accinge a diventare inoltre il perno di nuove collaborazioni nazionali: con il progetto Zephyrus, finanziato dal Mur, l'Ecosistema calabro-lucano opererà in sinergia con gli ecosistemi della Lombardia (Musa) e dell'Emilia-Romagna (Ecosister). Si tratta della nascita di un Polo nazionale sul cambiamento climatico, un network di competenze complementari che pone il nostro territorio al centro della transizione ecologica italiana.