Il Tropea cipolla party si avvicina. Il Comune di Tropea ha scelto l’agenzia di comunicazione e marketing Adv Maiora per delle attività di promozione media relatinons dell’evento più atteso dell’estate calabrese. Adv Maiora, diretta da Daniele Cipollina, ha sede a Palermo, è attiva nel settore degli eventi aziendali, culturali, sportivi, in fiere ed expò commerciali ed è specializzata nei segmenti food & beverage marketing e wine & spirit marketing sia a livello nazionale che internazionale.

Il Tropea cipolla party

La Calabria è una terra ricca di arte, natura, cultura, tradizioni, enogastronomia, bellezze paesaggistiche, panorami mozzafiato, borghi in cui il passato con gli antichi mestieri si fonde al presente con la tecnologia e l’innovazione. Il Tropea cipolla party grazie alla direzione artistica di Paolo Pecoraro è la manifestazione clou del calendario gastronomico estivo, una vetrina delle eccellenze calabresi, con la collaborazione di alcuni dei migliori chef del panorama nazionale tra cui Gennaro Esposito, Andra Mainardi e Igles Corelli e contribuiranno a trasformare il bellissimo centro storico in un paradiso enogastronomico sarà la possibile soddisfare ogni curiosità della cucina calabrese.

«Siamo molto orgogliosi di annunciare quest’anno il nostro legame con l’evento Tropea Cipolla Party - sottolinea Daniele Cipollina amministratore di Adv Maiora – con il coinvolgimento di Media partner nazionali. Da Melaverde Magazine, la rivista ufficiale di Melaverde, il programma tv in onda ogni domenica su Canale 5 al magazine del noto programma televisivo Cotto e Mangiato in onda da 10 anni su Italia 1. Da Gusto Sano, rivista di veri e propri racconti esperienziali in ambito enogastronomico ad I Love Italian Food, un network internazionale e un’associazione no profit con la mission di promuovere e difendere la vera cultura enogastronomica italiana nel mondo.

Da Mixer Magazine che tratta da oltre 30 anni temi specifici e di attualità legati al mondo dei cocktails con i bartender e gli chef più in voga del momento, a Viaggiare con gustoSano, unico per i contenuti nel panorama dell’editoria italiana, con cui realizzeremo uno speciale alla scoperta degli angoli più belli, raccontati con reportage accurati e splendide immagini. Media partner dell’evento glamour che il 16-17-18 luglio esalterà la Rossa di Calabria è anche il Gruppo Pubbliemme Italia, Media Company che da oltre 20 anni racconta la storia dei brand di tutta Italia e che sarà la voce ufficiale del Tropea Cipolla Party attraverso collegamenti e dirette da LaC News24, LaC Tv e LaC Radio con contenuti esclusivi ed immagini uniche della kermesse diventata, anno dopo anno, un paradiso enogastronimo».

«La presenza di partner importanti – continua Cipollina - testimonia, ancora una volta, il legame tra i valori e i contenuti dell’evento nella convinzione che lo sviluppo economico del territorio debba progredire accompagnando e sostenendo anche la crescita culturale, attraverso progetti che abbracciano le tradizioni, il sociale, l’entertainment, l’arte e la cultura come nel caso di questo prestigioso evento».