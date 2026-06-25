La serata inaugurale dello showroom conquista ospiti e futuri sposi tra collezioni in anteprima e momenti di vera emozione. Il titolare Daniele Coscarelli commosso dalla risposta della comunità

Un'atmosfera magica, ricca di forti emozioni e impreziosita da una straordinaria partecipazione di pubblico e ospiti d'eccezione, ha segnato la grandiosa apertura del nuovo showroom Piazza Navona Sposi a Montalto Uffugo. L'evento ha ufficialmente dato il via a un nuovo punto di riferimento per l'alta moda wedding sul territorio, trasformando la serata inaugurale in una vera e propria festa dell'eleganza.

Fin dal taglio del nastro, l'emozione si è fatta tangibile tra i presenti, incantati dalla raffinatezza dei nuovi spazi espositivi pensati per accogliere i futuri sposi in un viaggio unico verso il giorno più bello della loro vita. Il titolare, Daniele Coscarelli, visibilmente commosso, ha espresso profonda gratitudine per il calore e l'entusiasmo dimostrati dalla comunità locale e dai tantissimi visitatori giunti per l'occasione.

La serata è stata scandita da momenti musicali, impreziositi dalla presenza di numerosi ospiti, giornalisti, ed esponenti del panorama locale, che hanno voluto omaggiare questa importante novità imprenditoriale. Tra brindisi, sorrisi e sguardi di ammirazione per le splendide collezioni di abiti esposte in anteprima, l'apertura di Piazza Navona Sposi ha confermato le aspettative, registrando un successo clamoroso che promette di lasciare il segno nel settore del wedding.