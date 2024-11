Ripartono i Master di II livello organizzati dalla Scuola Superiore di Scienze delle Amministrazioni Pubbliche dell’Università della Calabria, incardinata nel Dipartimento di Scienze Politiche dell'ateneo di Arcavacata.





I Corsi sono sostenuti da Borse di Studio erogate dalla Fondazione FORMAP e da eventuali Voucher della Regione Calabria.



Le lezioni si terranno in presenza e a distanza.



Le iscrizioni scadono l’8 dicembre

Oltre un decennio di attività

Circa un migliaio i corsisti provenienti da tutta la Calabria e dalle regioni limitrofe negli oltre dieci anni di attività della scuola inaugurata nel 2009. A partire dal mese di gennaio 2021, saranno riproposti i Master di Management delle Amministrazioni Pubbliche e di Diritto del lavoro, Welfare e Servizi, compatibilmente con l'emergenza sanitaria che potrebbe determinare l'introduzione della

Formiamo la nuova classe dirigente

Il Master di II livello in Management delle Amministrazioni pubbliche è giunto alla undicesima edizione. Il direttore è il professor Guerino D’Ignazio. È finalizzato alla formazione del personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche di carattere statale, europeo, territoriale, funzionale e dei consulenti nel campo dei servizi alle imprese e alle amministrazioni pubbliche. È rivolto anche a dipendenti delle pubbliche amministrazioni e giovani laureati interessati ad acquisire le competenze necessarie per l’accesso alla dirigenza amministrativa in ambito europeo, nazionale e locale, nonché nell’ambito delle amministrazioni funzionali.

Aggiornamento per i professionisti

Il Master di II livello in Diritto del lavoro, welfare e servizi per l’impiego è giunto alla quinta edizione. Il direttore è il professor Vincenzo Ferrari. È finalizzato all’aggiornamento ed alla formazione di professionisti, consulenti, dipendenti di pubbliche amministrazioni operanti nel mercato del lavoro e nel settore dei servizi per l’impiego pubblico e privato. Si rivolge anche a giovani laureati che vogliano acquisire le competenze necessarie per l’accesso a specifiche professioni come quella di avvocati giuslavoristi, consulenti del lavoro, commercialisti, ovvero interessati all’inserimento nel settore dei servizi per l’impiego, come le agenzie di somministrazione e ricollocazione o, ancora, interessati all’accesso alle pubbliche amministrazioni.