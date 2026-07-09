La bevanda funzionale realizzata con agrumi e limoni di Rocca Imperiale ottiene uno dei riconoscimenti più prestigiosi del settore beverage, premiando innovazione, ricerca e qualità

Il sole della Calabria sbarca a Milano e conquista l'eccellenza del settore beverage. Zestiny, l'innovativa bevanda funzionale a base di agrumi e limoni di Rocca Imperiale , si appresta a ricevere l'ambito "Premio Innovazione dell'Anno 2026" in occasione dei prestigiosi BarAwards.

La cerimonia di premiazione, che si terrà nel capoluogo lombardo, rappresenta un traguardo fondamentale per questa eccellenza tutta italiana. Il riconoscimento conferma non solo la bontà, ma anche la profonda validità scientifica e commerciale di un progetto capace di unire gusto, salute e valorizzazione del territorio.

Ma cosa rende Zestiny un prodotto così all'avanguardia da meritare il podio? Sotto il claim "Drink the Mediterranean Sun", la bevanda racchiude un'esplosione di energia naturale e benessere. La sua formula vanta ben il 30% di succo di agrumi, arricchito da una componente che la rende unica nel suo genere: i polifenoli attivi brevettati e potenti antiossidanti naturali.

In un mercato sempre più attento alla salute, Zestiny risponde con una carta d'identità impeccabile: rigorosamente senza zuccheri aggiunti, senza coloranti né conservanti, e naturalmente senza glutine. Leggermente frizzante, si propone come un vero e proprio "Natural Energy" drink capace di rinfrescare e, al contempo, apportare benefici funzionali all'organismo.

La vittoria ai BarAwards 2026 certifica il successo di una scommessa vinta: quella di trasformare i tesori agrumicoli della Calabria in un elisir di benessere moderno, sano e accattivante. Questo importante traguardo milanese consacra definitivamente Zestiny non solo come un motivo d'orgoglio per la propria terra d'origine, ma come il nuovo punto di riferimento per l'innovazione funzionale nel panorama del beverage nazionale. L'energia del sole mediterraneo, da oggi, è ufficialmente premiata.