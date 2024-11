La stabilità di altre piante, site nei pressi del teatro Rendano, è in corso di verifiche. Viabilità interdetta

Un albero è caduto nel centro storico di Cosenza, nei pressi del teatro Rendano, sotto il peso della neve, caduta abbondante durante la notte, senza causare danni a cose o persone. Nella zona sono diversi gli alberi sulla cui stabilità sono in corso verifiche. L'area è stata transennata per precauzione e la viabilità è interdetta. Sul posto sono intervenuti Carabinieri e Polizia municipale. In città le scuole sono state chiuse su disposizione del sindaco.