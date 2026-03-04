Il provvedimento è stato adottato dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, che hanno rilevato segni evidenti di instabilità del terreno e danni alla struttura dell’immobile. Sale il numero degli interventi di prevenzione dopo i violenti temporali di febbraio

Il maltempo delle ultime settimane continua a lasciare segni sul territorio. A Belvedere Marittimo, nel Tirreno cosentino, un movimento franoso registrato in località Santo Ianni ha reso necessario un intervento urgente da parte dell’amministrazione comunale per garantire la sicurezza dei residenti.

L’ordinanza

Con un’ordinanza contingibile e urgente, il sindaco Vincenzo Cascini ha disposto lo sgombero immediato di un’abitazione situata nell’area interessata dalla frana. Il provvedimento è stato adottato dopo i sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali, che hanno rilevato segni evidenti di instabilità del terreno e danni alla struttura dell’immobile.

Sale così a sette il numero delle famiglie sgomberate a Belvedere Marittimo per frana, dopo i violenti temporali di febbraio.

Pericolo per i residenti

Lo smottamento ha determinato il cedimento di parte del terreno circostante e la comparsa di lesioni che rendono l’edificio pericolante. Per questo motivo l’ordinanza prevede non solo l’evacuazione dell’immobile, ma anche il divieto di accesso e permanenza nell’area interessata fino a quando non saranno completate le verifiche tecniche e gli eventuali interventi di messa in sicurezza.

L’ordinanza firmata dal primo cittadino rappresenta una misura preventiva indispensabile per tutelare l’incolumità pubblica, in attesa che gli accertamenti tecnici consentano di stabilire con precisione l’entità del fenomeno e gli interventi più adeguati perla messa in sicurezza dell’area.