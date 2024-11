Saranno predisposte isole ecologiche nel centro storico e nel quartiere Lido per supportare le attività di ristorazione

Questa mattina la polizia municipale ha fornito all’assessore all’Ambiente di Catanzaro Giampaolo Mungo il report dell’attività di controllo svolta in questa settimana. Tramite le foto trappole sono state elevate ai trasgressori quattro contravvenzioni in via Paglia e altrettante in via Colace. Un verbale è stato elevato in via Smaldone e uno nei pressi dello stadio Curto a Catanzaro Lido. Controllato anche il conferimento nei carrellati che hanno portato a elevare quattro verbali per violazione dell’ordinanza n°23/2015 e quattro ai sensi del codice della strada.

Comportamenti incivili

"Duole purtroppo appurare - ha dichiarato Mungo - di rifiuti esposti in orari sbagliati, accatastati senza nessuna cura nei pressi dei carrellati condominiali che oltre a complicare il lavoro degli operatori in ogni caso, rappresentano un grave pregiudizio di gradevolezza dell’ambiente che viviamo. Proprio per venire incontro ai locali della ristorazione che producono una quantità di rifiuti di plastica, vetro, carta e umido, abbiamo avviato una costruttiva collaborazione con Confesercenti, guidata dal presidente Francesco Chirillo che si è detto disponibile all’installazione, gratuitamente e quindi senza nessun costo per l’amministrazione, di apposite isole ecologiche, nel centro storico e a Catanzaro Lido".

Pulizie straordinarie

“C’è bisogno – ha dichiarato o Mungo - di responsabilità da parte di tutti nell’affiancare l’amministrazione comunale, con in testa il sindaco Abramo, per far capire a questa minoranza di persone sprovviste di senso civico e che non intende rispettare le regole, che non abbasseremo la guardia anche se costretti troppo spesso ad interventi di pulizia straordinaria che finiscono per pesare sulle tasche dei contribuenti che si comportano correttamente sia nel rispetto dell’ambiente che nel pagamento dei tributi locali”.

