La neve torna ad imbiancare la Sila, oltre gli ottocento metri. Precipitazioni si segnalano lungo la Statale 107 tra Spezzano e San Giovanni in Fiore, con lievi disagi per gli automobilisti. Già all’opera i mezzi spargisale e spazzaneve dell’Anas per garantire continuità nella circolazione. Fiocchi abbondanti anche nelle località turistiche di Camigliatello e Lorica dove anche in questo fine settimana è atteso il tutto esaurito sulle piste. La neve è comparsa anche nell’area delle serre cosentine, a Cerisano, e al valico di Piano Lago. Secondo le previsioni l’intera provincia di Cosenza sarà interessata dal maltempo per tutta la serata di oggi, giovedì 24 gennaio, con nevicate intense sui rilievi. Nel fine settimana le temperature resteranno rigide, ma tornerà a splendere il sole.

