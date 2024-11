Il sindaco ha emesso un’ordinanza a seguito della comunicazione pervenuta dall’Arpacal che ha rilevato la non conformità del paramento Enterococchi intestinali in alcuni punti della costa

Il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, ha emesso un’ordinanza di divieto di balneazione in diversi tratti del litorale cittadino. Il provvedimento, emesso nella giornata di ieri, si è reso necessario a seguito della comunicazione pervenuta all’ente comunale dall’Arpacal, che ha rilevato la non conformità del paramento Enterococchi intestinali. I prelievi che hanno dato esito sfavorevole sono stati eseguiti nei punti di campionamento Lido San Leonardo, Lido degli Scogli, Boschetto, Magna Grecia, Casa Rossa, 500 mt nord Capo Colonna e Capo Colonna.

In passato, proprio in parte di questo tratto di costa (che dal lungomare cittadino porta verso Capo Colonna), si erano registrati problemi dovuti a una rete fognaria ormai vetusta, che causava spesso sversamento di liquami in mare e sulla quale era intervenuta la precedente amministrazione comunale. Per tutta l’estate, le acque destinate alla balneazione nel Crotonese non hanno dato particolari problemi e, a inizio stagione, erano state classificate quasi tutte come eccellenti.