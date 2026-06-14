Successivamente il governatore si confronterà con gli amministratori locali e presenterà gli interventi relativi al comparto depurativo-fognario e al ciclo idrico integrato

Martedì 16 giugno, alle ore 10.30, nella sala conferenze della Cittadella regionale di Catanzaro (dodicesimo piano), il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, terrà un incontro operativo con i prefetti e i procuratori della Calabria, le Capitanerie di porto e i comandi regionali dei Carabinieri e della Guardia di finanza, per fare il punto sulle attività svolte negli scorsi mesi e su quelle in corso in vista della stagione estiva nel settore della depurazione. Interverranno anche l’assessore all’Ambiente, Antonio Montuoro, e il dirigente generale del Dipartimento Ambiente, Salvatore Siviglia.

A seguire, alle ore 12, il presidente Occhiuto incontrerà i sindaci nella Sala Verde della Cittadella regionale per presentare il Piano degli interventi del Psc e del Pr Calabria 2021-2027 relativi al comparto depurativo-fognario e al ciclo idrico integrato. Nel corso dell’incontro sarà inoltre fatto il punto sulle attività messe in campo dall’amministrazione regionale a tutela dell’ambiente. Interverranno anche i vertici di Arrical e Sorical.