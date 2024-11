Da Roma il presidente del Consiglio regionale Tonino Scalzo in pressing sul governo, che deve stanziare immediatamente i fondi per contenere i danni provocati dal maltempo nelle ultime settimane.

L’emergenza idrogeologica della Calabria è uno dei temi principali che il presidente Oliverio e la sua maggioranza intendono affrontare. Intanto Oliverio e il presidente del Consiglio Scalzo sono in pressing sul governo per ottenere immediatamente fondi per gestire l’emergenza creatasi negli ultimi giorni, per via di mareggiate che hanno colpito la fascia tirrenica, la frana di Petilia Policastro, i danni a Nocera, Gizzeria, Diamante, etc.



“Siamo soddisfatti dell’attenzione che Palazzo Chigi sta rivolgendo all’emergenza legata al dissesto idrogeologico che minaccia i comuni della nostra regione – ha dichiarato Scalzo da Roma - Dal governo nazionale e dalle sue strutture operative, ancora una volta, abbiamo ricevuto un’attestazione di concreta vicinanza e una conferma della serietà nell’approccio ai problemi”.



“Il proficuo confronto istituzionale, non solo sul piano tecnico ma anche su quello politico, tra Palazzo Chigi e la Regione, ha creato le condizioni per intervenire a Petilia Policastro e negli altri centri particolarmente colpiti dal maltempo, come Gizzeria, Nocera e Diamante. Molto utile – prosegue il presidente del Consiglio – è stata l’azione di raccordo istituzionale tra il livello centrale e il territorio condotta dalla deputazione calabrese, rappresentata dai nostri parlamentari Ernesto Magorno e Nicodemo Oliverio. Oltre alla prossima dichiarazione dello stato di emergenza, che la giunta regionale guidata del presidente Mario Oliverio richiederà formalmente al governo, è indispensabile predisporre in tempi brevi un serio Piano di difesa del suolo. Dobbiamo fare tutto ciò che rientra nelle nostre competenze e nelle nostre possibilità per impedire il ripetersi di situazioni inaccettabili come quella che si sta vivendo nella frazione Foresta di Petilia. Anche di questo – conclude Tonino Scalzo – si è ragionato nel corso della riunione con la Struttura di missione”.

Tutti gli approfondimenti nel tg di LaC news 24 (Canale 19), o in diretta streaming su www.lactv.it alle 14.15 e alle 20.00