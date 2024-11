VIDEO | A Blu Calabria l'impegno dell'Arma anche in mare. Il servizio si estende anche al contrasto dei fenomeni d’inquinamento e al controllo delle attività turistiche

Le immagini dell'aliquota dei Carabinieri subacquei di Messina restituiscono un mondo sommerso pieno di meraviglie. Sotto gli scogli di Isca, nel territorio di Amantea, si apre una distesa di posidonia nei cui anfratti trova riparo una fauna ricca e diversificata. Cernie brune, saraghi, polpi e murene popolano ne fanno uno dei fondali protetti più interessanti per studi scientifici ed attività subacquea di professionisti o semplici appassionati.

Le imbarcazioni dell’Arma, su 22 siti navali e 6 distaccamenti (per le esigenze delle isole minori), disimpegnano compiti di ordine e sicurezza pubblica e concorrono all’attività di sorveglianza finalizzata al contrasto dell’immigrazione clandestina.

Il servizio si estende al recupero di reperti archeologici, al contrasto dei fenomeni d’inquinamento e al controllo delle attività turistiche. I Carabinieri Subacquei, distribuiti fra il Centro subacquei di Genova e i 4 Nuclei presenti sul territorio nazionale (Genova, Roma, Cagliari e Pescara), operano per il soccorso in acqua e le ricerche sui fondali.