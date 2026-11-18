Si tratta di uno strumento fondamentale per il monitoraggio dei fenomeni atmosferici in una regione esposta al rischio idrogeologico. Servono chiarimenti e tempi certi per il ripristino

Dopo la riattivazione dello scorso settembre, il radar meteorologico di Monte Pettinascura, in Sila, sarebbe nuovamente fuori servizio. Una situazione che riaccende le preoccupazioni sull'efficienza della rete di monitoraggio meteorologico in Calabria.

Il radar meteorologico di Monte Pettinascura, importante punto di riferimento per il monitoraggio delle precipitazioni e dei fenomeni atmosferici sul territorio regionale, risulta nuovamente offline. Una notizia che desta preoccupazione soprattutto in una regione caratterizzata da una particolare fragilità idrogeologica e frequentemente interessata da fenomeni meteorologici intensi.

Il radar era stato riattivato il 23 settembre scorso, dopo un lungo periodo di inattività durato circa dieci mesi. Una ripartenza accolta positivamente, perché il sistema rappresenta uno strumento importante per osservare in tempo reale l'evoluzione delle precipitazioni e individuare le aree maggiormente interessate dai fenomeni temporaleschi.

La nuova interruzione, segnalata a novembre, riporta però al centro dell'attenzione una questione fondamentale: la continuità del servizio di monitoraggio meteorologico.

Un presidio importante per la sicurezza del territorio

I radar meteorologici permettono di osservare la distribuzione e l'intensità delle precipitazioni, seguire l'evoluzione dei temporali e fornire informazioni utili alle attività di previsione e gestione delle emergenze.

In Calabria, dove il territorio presenta numerose criticità, dalla fragilità dei versanti al rischio di allagamenti e piene dei corsi d'acqua, poter contare su strumenti efficienti e costantemente operativi è particolarmente importante.

La loro eventuale indisponibilità non significa che il territorio rimanga senza strumenti di previsione e controllo, ma riduce la disponibilità di dati radar fondamentali per una valutazione tempestiva dei fenomeni.

Servono chiarimenti e tempi certi per il ripristino

La nuova interruzione solleva interrogativi sulle cause del guasto, sulle condizioni tecniche dell'impianto e soprattutto sui tempi necessari per il ritorno alla piena operatività. Sarebbe importante conoscere se si tratti di un problema tecnico temporaneo, di un guasto strutturale oppure di un intervento di manutenzione.

La richiesta è quella di garantire continuità ed efficienza a un'infrastruttura strategica per la sicurezza del territorio calabrese.

Perché il monitoraggio meteorologico non può essere considerato un servizio secondario: rappresenta uno degli strumenti attraverso cui istituzioni e strutture di protezione civile possono affrontare con maggiore consapevolezza i rischi legati al maltempo.

La Calabria ha bisogno di una rete radar efficiente, moderna e soprattutto affidabile. Non basta riattivare un impianto: occorre garantirne il funzionamento nel tempo.