In Calabria è arrivato l’inverno. ormai non ci sono più dubbi. A confermarlo la prima neve caduta in Sila. A vestirsi di bianco è la perla dell’altopiano: Lorica. Primi fiocchi nella notte sul Monte Botte Donato, 1928 metri di altezza. Esattamente un anno dopo la prima coltre bianca caduta nella nostra regione.

Era il 27 novembre del 2017 quando la neve imbiancava le vette dell’altopiano silano. Anche allora come oggi il brusco calo delle temperature verificatosi negli ultimi giorni ha infatti catapultato tutta la Regione verso un clima tipicamente invernale lasciando spazio anche a piogge e vento. Sorridono gli imprenditori turistici. L’inverno sembra essere iniziato in anticipo e, secondo i meteorologi, la coltre bianca continuerà a cadere in settimana. Non resta che tirare fuori dagli armadi sciarpe, cappotti e, se siete appassionati, anche gli sci.