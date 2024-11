È in moto la macchina di Arpacal per capire quanto il grosso incendio nel deposito di rifiuti differenziati di Palmi abbia influito sulla qualità dell'aria dell'intera Piana di Gioia Tauro. Il rogo è scoppiato sabato e ancora oggi, nonostante il lavoro senza sosta dei vigili del fuoco, non è stato del tutto domato. «Il materiale interessato, per quanto riferito ai tecnici di quest’Agenzia, dovrebbe essere di natura prevalentemente plastica - riferisce una nota dell'Arpacal -. Da subito i sindaci di Comuni della Piana di Gioia Tauro hanno diffuso alla popolazione residente le indicazioni sul comportamento da seguire come da prassi durante incidenti di questa natura raccomandando la massima prudenza all’esposizione in quanto qualsiasi emissione derivante da una combustione non controllata di materiale di qualsiasi natura provoca un’alterazione dell’ambiente e come tale potenzialmente nociva per la salute umana».

Da parte su Arpacal - informa ancora la nota - ha provveduto nell’immediatezza ad acquisire i dati delle cabine della qualità dell’aria presenti nelle vicinanze dell'incendio, programmando anche l’analisi dei filtri di particolato atmosferico dalle cabine in cui è presente il relativo campionatore. Inoltre, oggi è stato posizionato, presso la scuola elementare “Eugenio Montale” di Gioia Tauro «un campionatore ad alto volume per il campionamento e la successiva analisi di Idrocarburi Policiclici Aromatici (IPA) e metalli. Dalle informazioni raccolte tale punto di campionamento risulta tra i più rappresentativi in relazione all’esposizione media della popolazione residente e garantisce, inoltre, la disponibilità di alimentazione elettrica e la sicurezza per la strumentazione».

«Le indagini ambientali- conclude Arpacal - continueranno nei prossimi giorni e, a incendio completamente estinto, si provvederà allo studio della propagazione degli inquinanti sviluppati nei giorni e la conseguente ricaduta al suolo. Tale studio sarà la base per l’identificazione dei punti di massima ricaduta dove effettuare il campionamento di top-soil da sottoporre ad analisi».