Domenica 28 settembre, l’area di Giovino, nel comune di Catanzaro, sarà al centro di un'importante iniziativa dedicata alla tutela dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio. La giornata, frutto della collaborazione tra la Pro Loco Marina di Catanzaro e l'associazione Co. Edu. Co. , sarà caratterizzata da azioni concrete come la raccolta dei rifiuti e attività di sensibilizzazione per la cura di una delle aree naturalistiche più suggestive della città.

L'evento si inserisce nell'ambito dell'iniziativa internazionale “Sea & Rivers”, promossa da Plastic Free, che vedrà il 27 e 28 settembre centinaia di città italiane impegnate nella tutela di mari, fiumi e corsi d'acqua. «Il comune di Catanzaro aderisce con una passeggiata ecologica tra la spiaggia e la pineta di Giovino, con attività di sensibilizzazione e pulizia - ha dichiarato Nicola Sestito, referente locale dell’associazione -. Centinaia di volontari in Italia parteciperanno per liberare il pianeta da plastica e rifiuti. L'iniziativa, con il patrocinio del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e la collaborazione di Mini, rappresenta un segnale concreto di cambiamento».

A prendere parte all’evento saranno anche associazioni come Oikos, Catanzaro Fitwalking, i Rangers del Mediterraneo di Cropani, gli scout Agesci di Catanzaro, insieme a numerosi cittadini e volontari. L'iniziativa vuole lanciare un messaggio forte contro l'incuria e gli abbandoni illeciti che danneggiano aree di pregio ambientale e paesaggistico. «Giovino merita rispetto e cura - sottolineano gli organizzatori - e questo evento rappresenta un passo verso una cittadinanza più consapevole e attiva». Tutti i cittadini sono invitati ad unirsi alla manifestazione per contribuire alla cura del territorio e per trasformare un gesto semplice in un atto di grande valore civico e ambientale.