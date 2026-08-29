Dopo una giornata di ieri con caldo record e temperature oltre i 40°C su quasi tutta la Calabria, ecco che nella giornata di oggi ci aspettiamo una nuova giornata rovente. L’alito caldo dell’anticiclone africano continua ad interessare la nostra Regione apportando temperature molto elevate per il periodo e oltre 10°C al di sopra delle medie stagionali.

Sono previsti valori sui 37-40°C lungo tutta la fascia Jonica della Regione ma con umidità elevata e con picchi fino ai 42-43°C nelle aree più interne specie del Cosentino. Sulla fascia Jonica invece assisteremo ad un lieve calo termico con temperature intorno ai 33 - 34°C ma qui il tasso di umidità sarà alle stelle e con sensazione di calore molto accentuata. Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile ma con cieli che si manterranno a tratti parzialmente nuvolosi o nuvolosi ma senza rischio di nessun tipo di precipitazioni.

Zona Allerta Temp. Max Percepite Cosentino Tirrenico Rosso 32°C – 34°C 42°C – 44°C Cosentino Jonico Rosso 38°C – 40°C 42°C – 44°C Crotonese Rosso 36°C – 38°C 42°C – 44°C Catanzarese Jonico Rosso 36°C – 38°C 42°C – 44°C Catanzarese Tirrenico Rosso 32°C – 34°C 44°C – 46°C Vibonese Rosso 32°C – 34°C 44°C – 46°C Reggino Jonico Rosso 38°C – 40°C 46°C – 48°C Reggino Tirrenico Rosso 32°C – 34°C 44°C – 46°C Aree interne e piane Rosso 34°C – 36°C centro-meridionali

40°C – 42°C settentrionali 34°C – 36°C centro-meridionali

40°C – 42°C settentrionali Aree montuose Giallo 28°C – 30°C

Disposizioni e Raccomandazioni