Un promontorio di matrice subtropicale continente-africana insiste sul Mediterraneo centrale, determinando condizioni di spiccata stabilità atmosferica e un marcato e progressivo aumento delle temperature su tutto il territorio regionale.

Caldo estremo e temperature percepite fino a 46°C: il 27 agosto la Calabria si prepara a vivere una giornata di caldo record, con allerta rossa in alcune aree e arancione in gran parte del territorio. Le temperature massime potranno raggiungere i 42°C nelle zone interne e pianeggianti, mentre in diverse aree la temperatura percepita arriverà fino a 44–46°C.

Meteo

Allerta caldo, bollini non solo a Reggio: arriva il sistema targato LaC esteso a tutta la Calabria

Salvatore Lia
Allerta caldo, bollini non solo a Reggio: arriva il sistema targato LaC esteso a tutta la Calabria

Ecco la nostra prima elaborazione del sistema di allertamento, sviluppata sulla base dei modelli adottati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.

ZonaAllertaMaxPercepita
Cosentino Tirrenico🟠 Arancione32–34°C42–44°C
Cosentino Jonico🟠 Arancione32–34°C42–44°C
Crotonese🟠 Arancione32–34°C38–40°C
Catanzarese Jonico🟠 Arancione33–35°C44–46°C
Catanzarese Tirrenico🔴 Rosso34–36°C38–40°C
Vibonese🟠 Arancione32–34°C40–42°C
Reggino Jonico🟠 Arancione32–34°C44–46°C
Reggino Tirrenico🟠 Arancione32–34°C40–42°C
Aree interne e piane🔴 Rosso40–42°C40–42°C
Aree montuose🟡 Giallo30–32°C30–32°C

Disposizioni e Raccomandazioni

  • Tutela dei Lavoratori: nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00
  • Orari a rischio: evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).
  • Abbigliamento: indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.
  • Protezione solare: applica sempre una crema solare ad alta protezione per prevenire scottature.