Aree interne e Catanzarese tirrenico le zone più a rischio ma è sulla Jonica che il caldo si avvertirà di più. Ecco le previsioni
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Un promontorio di matrice subtropicale continente-africana insiste sul Mediterraneo centrale, determinando condizioni di spiccata stabilità atmosferica e un marcato e progressivo aumento delle temperature su tutto il territorio regionale.
Caldo estremo e temperature percepite fino a 46°C: il 27 agosto la Calabria si prepara a vivere una giornata di caldo record, con allerta rossa in alcune aree e arancione in gran parte del territorio. Le temperature massime potranno raggiungere i 42°C nelle zone interne e pianeggianti, mentre in diverse aree la temperatura percepita arriverà fino a 44–46°C.
Ecco la nostra prima elaborazione del sistema di allertamento, sviluppata sulla base dei modelli adottati dal Ministero della Salute e dalla Protezione Civile.
Disposizioni e Raccomandazioni
- Tutela dei Lavoratori: nelle aree identificate con bollino Rosso e Arancione, si richiama l'applicazione dell'Ordinanza Regionale che vieta il lavoro nei settori agricolo ed edile all'aperto dalle ore 12:30 alle ore 16:00
- Orari a rischio: evita di uscire o fare attività fisica intensa nelle ore centrali della giornata (dalle 11:00 alle 18:00).
- Abbigliamento: indossa abiti leggeri, ampi, di colore chiaro e in fibre naturali (cotone, lino). Proteggi la testa con un cappello e indossa occhiali da sole.
- Protezione solare: applica sempre una crema solare ad alta protezione per prevenire scottature.