Non ci sarà tregua neppure nelle ore notturne. A rendere ancora più pesante la situazione sarà la presenza di una massiccia quantità di pulviscolo sahariano
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Una nuova ondata di calore sta per investire il Centro-Sud, con temperature che potrebbero raggiungere i 40-41°C e, localmente, spingersi fino a 43-44°C. Il Nord, invece, resterà ai margini dell’ondata e continuerà a registrare condizioni più fresche.
Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, l’ondata non sarà particolarmente lunga, ma potrebbe essere la più intensa dell’intera stagione per diverse zone del Centro-Sud.
Le temperature saranno elevate anche in quota: a circa 1.500 metri di altitudine sono attesi valori di almeno 30°C. Al suolo, invece, il caldo sarà particolarmente intenso sul medio versante adriatico, sulle Isole Maggiori e in Calabria, dove non sono esclusi picchi di 43-44°C.
Notti tropicali al Centro-Sud
Il caldo non darà tregua neppure durante le ore notturne. In gran parte del Sud e in diverse aree del Centro, le temperature minime potrebbero rimanere sopra i 25°C.
A rendere ancora più pesante la situazione sarà la presenza di una massiccia quantità di pulviscolo sahariano, destinata a velare i cieli italiani. La nube di polvere potrebbe spingersi insolitamente verso nord, arrivando a interessare persino Svezia e Norvegia.
I giorni più caldi
La fase più intensa dell’ondata di calore è attesa tra giovedì 27, venerdì 28 e sabato 29 agosto. Saranno quindi tre giornate caratterizzate da temperature molto elevate soprattutto al Centro-Sud, mentre il Nord resterà relativamente più riparato dall’ondata africana.
La situazione potrebbe dunque essere particolarmente critica in Calabria e sulle Isole Maggiori, dove i valori massimi potrebbero raggiungere i livelli più alti dell’intera stagione.