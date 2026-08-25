Alcune persone presenti nella zona hanno riferito di acqua sporca ma al momento gli accertamenti sono in corso per risalire alle cause dei malori
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Dodici bambini in vacanza a Mandatoriccio sono finiti sotto osservazione dopo aver accusato dolori addominali, vomito, diarrea e febbre. Dalla mattina del 25 agosto si sono susseguiti i trasferimenti in ambulanza tra l’ospedale “Nicola Giannettasio” di Rossano e quello di Crotone.
I piccoli turisti provengono dalle province di Latina, Napoli, Avellino e Lecce. Alcuni sono stati ricoverati nel reparto di Pediatria, mentre altri sono già stati dimessi. Una parte dei pazienti è stata trasferita a Crotone per gli accertamenti e l’assistenza necessari.
Secondo le prime testimonianze, i bambini avrebbero manifestato i sintomi dopo aver fatto il bagno nel mare di Mandatoriccio. Alcune persone presenti nella zona hanno riferito di acqua sporca e della possibile presenza di materiale fecale. Nelle vicinanze del tratto di costa interessato sarebbe inoltre presente uno scarico fognario.
Al momento, però, non è stata accertata una relazione tra le condizioni del mare e i malori. Sul caso è stato attivato il servizio di Igiene pubblica, chiamato a ricostruire l’accaduto e a verificare l’eventuale presenza di contaminazioni. Saranno gli esami clinici e i controlli ambientali a chiarire l’origine dei sintomi.