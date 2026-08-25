La prima fase dell’ondata di calore è giunta sulla nostra regione. Tra giovedì e sabato è attesa la fase più intensa, con punte fino a 43-44°C nelle zone interne
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La prima fase dell’ondata di calore è giunta sulla Calabria. L’aria calda in risalita dal Nord Africa ha apportato un netto aumento delle temperature su tutta la regione con valori che hanno superato i 41°C.
Ecco alcuni valori registrati dalle stazioni meteorologiche installate sul territorio:
- Torano scalo (Cs) 41.1°C
- Bisignano (Cs) 40.8°C
- Cariati (Cs) 40.2°C
- Rizziconi (Cs) 40.2°C
- Cosenza 39.8°C
- Camerata (Cs) 39.7°C
- Feroleto della chiesa (RC) 39.7°C
- Castrovillari (Cs) 39.6°C
- Corigliano Calabro (Cs) 39.5°C
- Lattarico (Cs) 39.3°C
- Tagli (RC) 39.1°C
- Mileto (VV) 39°C
- Santa Caterina d’ Aspromonte (RC) 38.8°C
- Sansosti (Cs) 38.7°C
- Cropalati (Cs) 38.6°C
- Platì (RC) 37.9°C
- Roseto Capo Spulico (Cs)
- Vibo Valentia 37.7°C
- Zungri (VV) 37.6°C
- Rosarno (RC) 37.3°C
- Palazzo (CZ) 37.1°C
- Lamezia (CZ) 36.5°C
- Reggio Calabria 36°C
- Catanzaro 35.3°C
- Crotone 34.8°C
Nella giornata di domani ci aspettiamo una lieve flessione delle temperature su tutta la Regione con valori in calo di circa 3-4°C ma, tra giovedì e sabato assisteremo al picco massimo di questa ondata di calore e forse anche di tutta l’estate 2026 con il termometro diffuso oltre i 38-40°C e con picchi fino ai 43-44°C nelle aree interne.