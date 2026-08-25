Una violenta esplosione si è verificata questa sera nel bed and breakfast Villa Mary, alla periferia est di Mileto. Secondo le prime informazioni, a provocare lo scoppio sarebbe stata una bombola di gas presente all’interno della struttura.

Il bilancio è ancora in fase di accertamento. Si registrerebbero tre feriti (due adulti e un minore, i genitori e la loro figlia piccola), mentre sono in corso le verifiche all’interno dell’edificio interessato dalla deflagrazione che è in parte crollato. Al momento risultano anche due persone disperse. Dalle prime frammentarie informazioni sembra che fosse in corso una festa di compleanno e alcuni ospiti sarebbero stati visti gettarsi in piscina con i vestiti in fiamme.

L’incidente è avvenuto nella zona orientale della cittadina, nei pressi dell’imbocco della strada provinciale che da Mileto conduce verso Dinami e il Parco archeologico.

Vigili del fuoco e polizia locale sul posto

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti tre squadre dei vigili del fuoco, gli agenti della polizia locale e le altre forze dell’ordine che sono ora impegnati nelle operazioni di soccorso e nella messa in sicurezza dell’area. Resta ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’accaduto e quali siano state le cause che hanno determinato lo scoppio della bombola. Sul posto tre ambulanze e in arrivo anche l’elisoccorso.

La situazione è in continua evoluzione e il numero e le condizioni delle persone coinvolte non sono ancora stati ufficialmente definiti.

Notizia in aggiornamento.