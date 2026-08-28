Nuovo e ulteriore aumento delle temperature, picchi di 45 gradi nel Cosentino. Ecco la nostra mappa delle allerte, zona per zona

L’ondata di calore raggiungerà il suo picco nella giornata di oggi. Aria molto calda di matrice africana verrà trasportata ancora una volta verso la Calabria apportando un nuovo e ulteriore aumento delle temperature: secondo le ultime analisi sono previste punte fino ai 38-40°C lungo tutte le coste specie joniche ma attenzione nelle aree interne dove si potranno registrare valori oltre i 40°C ovunque e picchi fino addirittura i 43-45°C nel Cosentino.

Tanto caldo anche lungo le aree tirreniche con sensazione di calore accentuata a causa degli elevati tassi di umidità. Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile su tutta la regione e con cieli che si manterranno prevalentemente sereni o poco nuvolosi ovunque.



Ecco la nostra mappa:

Zona Allerta Max Percepita Cosentino Tirrenico 🔴 Rosso 32–34°C 42–44°C Cosentino Jonico 🔴 Rosso 38–40°C 46–48°C Crotonese 🔴 Rosso 36–38°C 42–44°C Catanzarese Jonico 🔴 Rosso 38–40°C 46–48°C Catanzarese Tirrenico 🔴 Rosso 34–36°C 38–40°C Vibonese 🔴 Rosso 34–36°C 42–44°C Reggino Jonico 🔴 Rosso 38–40°C 46–48°C Reggino Tirrenico 🔴 Rosso 36–38°C 42–44°C Aree interne e piane 🔴 Rosso 40–42°C meridionali 43–45°C centro-settentrionali 40–42°C meridionali 43–45°C centro-settentrionali Aree montuose 🟠 Arancione 32–34°C 32–34°C

Disposizioni e Raccomandazioni