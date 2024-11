Il comune di Zumpano ha celebrato la Festa della Natura con un percorso animato allestito all’interno delle stanze della biblioteca del palazzo di città.

Esperienza multisensoriale

Gli alunni della scuola dell’infanzia e della primaria sono stati accompagnati alla scoperta delle origini e delle caratteristiche delle più comuni e diffuse piante mediterranee in un percorso multimediale denominato Il barone rampante. Non solo immagini, cartelloni e allestimenti colorati. La novità è rappresentata dall’interazione con i ragazzi della scuola media, uno per ogni albero esposto. A margine anche un approfondimento sulle specie animali più diffuse intorno alle piante e un assaggio di torte preparate da docenti e genitori, a base dei frutti prodotti dagli alberi stessi.

Messa a dimora di nuove piante

I piccoli poi, sono stati condotti all’esterno per procedere alla messa a dimora di alcuni fiori in uno spazio che sarà destinato nella prossima primavera, a Giardino dei Lettori: un luogo all’aperto con panchine dove sarà possibile rilassarsi sfogliando un bel libro. L’iniziativa, promossa dall’amministrazione guidata da Maria Lucente e dall’istituto comprensivo, è terminata nella palestra scolastica, con un incontro al quale hanno partecipato anche rappresentanti del wwf e dell’Associazione Amici della Montagna.