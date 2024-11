Nevica in queste ore oltre quota mille metri in Sila, con disagi alla circolazione stradale lungo la Statale 107. Sono all’opera i mezzi spazzaneve e spargisale di Anas, ma anche quelli del settore viabilità dell’ente Provincia di Cosenza per garantire la percorribilità delle arterie principali e secondarie dell’altopiano. Al momento non si segnalano particolari problemi, ma si raccomanda di utilizzare per gli spostamenti in auto, catene o pneumatici invernali.

Previsto boom di presenze turistiche

L’altopiano silano si prepara ad un weekend da urlo, con impianti di risalita aperti, neve abbondante sulle piste e boom di presenze turistiche. Imbiancate le principali località sciistiche ad alta quota, da Lorica a Camigliatello. Secondo le previsioni, le precipitazioni andranno avanti anche nella serata di oggi 14 marzo, ma già a partire dalle ore successive le condizioni climatiche dovrebbero migliorare. Nel fine settimana poi, il candore delle montagne innevate risplenderà sotto un sole tiepido e piacevole. Ci saranno dunque le migliori condizioni per praticare gli sport invernali.

Concerto di Tonino Carotone

A Lorica sono attesi in migliaia. Previsto il regolare funzionamento della cabinovia, della seggiovia e dello skilift con contestuale apertura delle principali piste. Perfettamente innevate anche le piste rossa e blu di Camigliatello e la pista da sci di fondo del Carlomagno, dove sabato 16 e domenica 17 marzo è in programma la kermesse Dogs on the snow, 13ma edizione della corsa di cani da slitta sulla neve. Domenica 17 marzo, inoltre, alle ore 12, nell’ambito della rassegna Rifugi Incantati, è previsto nel rifugio di Botte Donato, il concerto di Tonino Carotone cantautore spagnolo che vanta collaborazioni con Vinicio Capossela e Bandabardò.

Due corse del treno a vapore

Sabato 16 e domenica 17 marzo sarà operativa anche la locomotiva a vapore delle Ferrovie della Calabria lungo la tratta compresa tra Moccone e Silvana Mansio. In entrambe le date la partenza è prevista alle 10,30 con fermata alla successiva stazione di Camigliatello alle 10,35 e arrivo a Silvana Mansio alle 11,10. Il rientro è previsto alle 12,00, con arrivo a Moccone alla 12,40.