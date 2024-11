Sono stati finanziati i lavori per la Villa Comunale "Antonino Fava" di Taurianova. La villa, intitolata al carabiniere Antonino Fava, il militare ucciso per mano della ‘ndrangheta, è un'area verde al centro della vita pubblica della città della Piana. Ogni giorno è frequentata da bambini e famiglie, e al suo interno si svolgono eventi che richiamano tantissime persone anche dai paesi limitrofi.

Il progetto presentato dal comune di Taurianova, è stato tra i 3 finanziati dalla Regione nell’area della Città Metropolitana, per la rigenerazione urbana di paesi e città (nell’ex provincia di Reggio Calabria oltre Taurianova figurano anche Locri e Antonimina). All’ente sono stati assegnati 100mila euro. Il tempo previsto per i lavori è della durata di 5 mesi. Quindi entro la prossima estate i cittadini potranno godere di spazi rinnovati.

In coerenza con le scelte proposte dall’assessorato comunale al Decoro urbano, guidato da Antonino Caridi, verranno migliorate le aree gioco, gli impianti di irrigazione e illuminazione, la pavimentazione, i cordoli, il manto erboso e l’alberatura, un insieme cioè di lavori che renderanno più gradevole la fruizione del parco.

«Il finanziamento ottenuto – dichiara il sindaco Roy Biasi - oltre a confermare l’efficacia del lavoro di programmazione e pianificazione di un Comune che ha i parametri in regola per superare le selezioni dei bandi regionali, ci consente di abbellire quest’area del centro cittadino che vogliamo che continui ad essere un vanto per i taurianovesi. La funzione della Villa, polmone verde di rara bellezza, propulsore della socialità per ogni generazione, verrà certamente valorizzata dall’abbellimento che la Regione ora ci consente di fare, in vista di altri importanti interventi che stiamo valutando, in modo da accrescerne il pregio storico e la caratteristica di giardino della biodiversità con pochi eguali nella nostra provincia».