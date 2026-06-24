Il giorno 21 giugno, nell’agriturismo Abbatia di Cortale, si è tenuta l’assemblea regionale dei soci di Legambiente Calabria. Erano presenti i circoli di Legambiente provenienti da tutta la regione e alcuni componenti dello Youth Calabria.

«Un momento particolarmente significativo – si legge in una nota del circolo Nicà Aps –, sia per il nostro circolo sia per tutta Legambiente Calabria, è stato l’ampliamento del Consiglio direttivo regionale. Entrano infatti a far parte del direttivo due nuovi componenti, tra cui l’ingegnere ambientale Vincenzo Sicilia, socio del nostro circolo sin dalla sua fondazione. Il contributo dei due nuovi membri rafforzerà ulteriormente l’azione e il percorso associativo di Legambiente Calabria. Vogliamo rivolgere i nostri migliori auguri di buon lavoro al nostro caro Vincenzo e a tutta Legambiente Calabria per la scelta compiuta». Assieme a Sicilia arriva Franco Saragò.

«Vincenzo Sicilia – continua la nota – rappresenta non solo il Basso Ionio Cosentino e il Circolo Nicà, ma anche tutte quelle persone che, con tenacia, garbo e amore per l’ambiente, hanno deciso di rimanere in una delle regioni più belle d’Italia, tutelandone la bellezza attraverso la divulgazione di buone pratiche, di saperi e di una conoscenza approfondita della materia.

Da sempre opera con discrezione, lontano dalle luci della ribalta, animato da un sincero amore per i nostri territori. Tecnico esperto del settore, profondo conoscitore del territorio, delle sue fragilità e delle sue potenzialità, Vincenzo Sicilia porta in Legambiente il suo bagaglio formativo e professionale, le sue competenze, ma soprattutto la sua straordinaria empatia, umanità e capacità di ascolto».

«Il suo impegno costante nella divulgazione scientifica nasce dalla convinzione che il sapere non debba essere appannaggio di pochi, ma debba essere condiviso e diffuso, affinché crescano consapevolezza e partecipazione collettiva. Nel circolo e sul territorio – aggiunge la nota –, tra le persone e per le persone, Vincenzo Sicilia porta avanti quotidianamente questi valori, cercando di volta in volta le soluzioni più giuste per la tutela ambientale, dei territori e dei nostri piccoli borghi, cuore pulsante di una Calabria fatta di saggezza, saperi, semplicità e bellezza autentica.

In alcune sue recenti dichiarazioni, Vincenzo Sicilia ha sottolineato come la passione per le scienze, e in particolare per l’ecologia, sia stata la principale motivazione che lo ha spinto a impegnarsi in questo importante organo associativo.

«Ha inoltre – conclude la nota – evidenziato il grande valore della divulgazione scientifica e delle attività di monitoraggio e campionamento che, nel corso degli anni, hanno contribuito a conferire a Legambiente un ruolo centrale come associazione di volontariato impegnata nella tutela e nella difesa dell’ambiente».