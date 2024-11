Lo comunuica una nota dell'ufficio stampa della Giunta regionale. Come annunciato ieri da Oliverio, la Regione chiede lo stato di calamità. Renzi ha già dato rassicurazioni ieri sull'arrivo dei fondi per la ricostruzione

"La Giunta regionale si è riunita in via straordinaria ed urgente, sotto la presidenza del Presidente Oliverio con l'assistenza del segretario generale Ennio Apicella - si legge nella nota - in apertura, il presidente ha informato l'Esecutivo sui gravi e numerosi danni provocati dal maltempo negli ultimi giorni. La Giunta ha quindi deliberato di chiedere al Governo nazionale la dichiarazione dello stato di emergenza per gli eventi alluvionali e di dissesto idrogeologico che hanno colpito il territorio calabrese il 30, 31 ottobre, 1 e 2 novembre".