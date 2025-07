A Soverato si festeggia la Bandiera Blu tra musica, animazione e tanto divertimento, soprattutto per i bambini. In piazza Nettuno la festa organizzata dall'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Daniele Vacca che si fregia del vessillo della Fee Italia per il nono anno consecutivo confermando così la qualità delle acque, dei servizi offerti, efficienza nella gestione dei rifiuti ma anche l'importanza data all'educazione ambientale.

Dopo i saluti di rito e la consegna della Bandiera Blu alle attività balneari, la presentazione di Uccio, il cavalluccio marino, simbolo della città di Soverato, diventato un fumetto realizzato da Luca Elias Lioi. Tante vignette divertenti e colorate che diventano strumento per educare al rispetto dell'ambiente.