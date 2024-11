Il nucleo investigativo di polizia ambientale e forestale dei carabinieri di Cosenza, su delega della locale Procura della Repubblica, ha eseguito accertamenti in numerose attività industriali dell’area urbana, in seguito ai quali sono stati eseguiti dieci sequestri penali, con deferimento all’autorità giudiziaria di nove imprenditori. L’operazione ha interessato i comuni di Rende, Zumpano, Marano Principato e San Pietro in Guarano.

Accertato lo scarico di reflui industriali nel Crati

Impiegati trenta militari per il controllo di lavanderie industriali, attività di produzione di materie plastiche, vetrerie, autolavaggi e marmerie. Accertato tra l’altro, lo scarico di reflui industriali, in pubblica fognatura o direttamente nel fiume Crati, senza alcuna autorizzazione o con autorizzazione scaduta e la illecita gestione di rifiuti industriali. L’operazione, denominata Refluo Nero, si inquadra in una più ampia attività di controllo del rispetto della normativa ambientale.