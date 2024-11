Il candidato Mattia Zunino, vincitore delle primarie nazionali e quindi prossimo Segretario Nazionale dei Giovani Democratici, ha ottenuto in provincia di Cosenza il numero di voti assoluti (1842) più alto rispetto a tutte le altre Federazioni provinciali d'Italia

Nei giorni di sabato e domenica, 12 e 13 marzo, i Giovani Democratici hanno effettuato le Primarie per la scelta del prossimo Segretario Nazionale.



I candidati alla carica di Segretario erano Mattia Zunino e Dario Costantino. In provincia di Cosenza la Federazione provinciale dei GD ha allestito ben 42 seggi territoriali per permettere a centinaia di ragazzi, di età compresa fra i 14 ed i 29 anni, di partecipare a questa bella festa di democrazia, esprimendo il proprio voto su uno dei due candidati a Segretario nazionale.



Le operazioni di voto e di scrutinio si sono svolte in un clima politico molto sereno e disteso ed il tutto è stato sapientemente gestito con trasparenza e precisa organizzazione. Il Segretario Provinciale dei GD Cosenza, Michele Rizzuti, commenta così i dati: “Ringrazio tutti i militanti ed i dirigenti della nostra organizzazione provinciale giovanile per essersi impegnati al meglio per la grande riuscita delle primarie GD nazionali. Il primo dato che voglio sottolineare è stata la massiccia affluenza ai seggi elettorali che ha visto la nostra provincia come prima Federazione a livello nazionale per partecipazione. Difatti circa 2600 nostri coetanei si sono recati alle urne ad esprimere il proprio voto: ciò è dipeso dal grande clima disteso che si è instaurato e dalla volontà di tutti i nostri militanti di trasformare questa due giorni in una vera e propria festa della democrazia. La grande partecipazione è frutto della mobilitazione dei due comitati a sostegno dei candidati nazionali, e proprio al comitato provinciale “Costantino” va il mio plauso perché ha voluto partecipare a questa festa della democrazia non praticando l'astensione.



Il secondo dato che mi preme sottolineare è che il candidato Mattia Zunino, vincitore delle primarie nazionali e quindi prossimo Segretario Nazionale dei Giovani Democratici, ha ottenuto in provincia di Cosenza il numero di voti assoluti (1842) più alto rispetto a tutte le altre Federazioni provinciali d'Italia. Ciò ci inorgoglisce e carica il nostro voto di un dato politico non indifferente: i Giovani Democratici della provincia di Cosenza sono tutt'ora una delle più belle e radicate realtà giovanili di tutta Italia”.