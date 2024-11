Il problema tecnico dovrebbe essere risolto in giornata ma al momento i mezzi sono bloccati e restano in attesa di poter scaricare. Il sindaco Voce: «Ho chiesto alla Regione di poter conferire temporaneamente in altri impianti»

Un guasto tecnico all’impianto Tmb di Ponticelli sta causando da ieri ritardi nel conferimento dei rifiuti, con ripercussioni sull’attività di raccolta degli Rsu nella giornata odierna. È quanto fa sapere Akrea, società che gestisce la raccolta rifiuti a Crotone, spiegando che «tutti i mezzi adibiti alla raccolta della frazione indifferenziata sono attualmente in fila fuori dai cancelli di Ponticelli, in attesa di poter effettuare lo scarico di circa 100 tonnellate di Rsu. Da quanto si apprende, la ripresa dell’attività nella piattaforma dovrebbe avvenire nelle prossime ore».

La municipalizzata sottolinea poi che «è, invece, regolare il servizio di raccolta delle frazioni differenziate, sia nei quartieri pilota (Poggioverde e Margherita) sia nelle postazioni stradali. Uomini e mezzi di Akrea sono all’opera per garantire il corretto svolgimento del servizio, in particolare per le attività commerciali del lungomare che in questo periodo producono maggiori quantità di vetro, plastica e cartone».

Per limitare gli eventuali disagi che potrebbero derivare dal differimento delle operazioni scarico, Akrea invita i cittadini a differenziare i propri rifiuti utilizzando gli appositi cassonetti stradali e i contenitori situati sul lungomare e sulle spiagge.

Secondo quanto riferisce il sindaco di Crotone, Vincenzo Voce, in una nota, si tratterebbe di «un danno particolarmente rilevante al vaglio principale».

«Mi sono subito fatto carico del problema e – aggiunge il primo cittadino - ho immediatamente contattato la Regione Calabria chiedendo la possibilità di conferire temporaneamente presso altri impianti. Inoltre Ekro, che ringrazio, sta intervenendo con un impianto mobile di vagliatura e triturazione dei rifiuti tal quali. Con questa soluzione, in attesa che l’impianto di Ponticelli sia ripristinato, attualmente si sta lavorando alla riparazione, fronteggeremo l’emergenza che si è verificata».

Voce rivolge un appello ai cittadini, esortandoli a collaborare: «Invito ad evitare di depositare nei cassonetti nello stesso sacchetto insieme all’umido altri materiali come plastica, vetro, cartone etc. per ridurre i conferimenti nell’impianto di Ponticelli ed inoltre a rispettare gli orari di deposito dei rifiuti».