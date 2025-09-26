Cresceva in un’area nascosta del rione Marconi, zona sud di Reggio Calabria. Ripulita la lunga striscia di asfalto occupata da una discarica a cielo aperto in due giorni di lavoro.

Una raccolta straordinaria che il Comune, per voce dell'assessore all'Ambiente Filippo Burrone, si era impegnato ad eseguire con priorità, attesa la prossimità dello stabile dove ha sede Casa Ail in cui alloggiano i pazienti onco ematologici fuori sede e in cura al vicino ospedale Morelli.

Casa Ail a Reggio, la testimonianza: «Auto bruciate e rifiuti accanto all’ambulanza che mi portava in ospedale per le visite post trapianto» 

Nelle scorse settimane queste le gravi denunce dei pazienti: «Saliamo sull'ambulanza per essere trasportati in ospedale per i controlli, passando tra la spazzatura. Una situazione igienico - sanitaria che, in ragione delle loro condizioni di salute delicate, li esponeva a rischi per la salute ancora più seri». Adesso nell'area è tornato il decoro ma purtroppo l'intervento radicale sull'effetto non incide su quello più complesso da intraprendere sulle cause.

Reggio, rione Marconi e quello spazio di comunità “cancellato” da una discarica che depaupera il quartiere

La pulizia adesso è stata completata. Pur accogliendo di buon grado la risposta concreta dell'Amministrazione comunale, occorre invocare interventi consequenziali e assicurare controllo e vigilanza serrati per mantenere questo stato di decoro. Da tempo è stata annunciata anche la videosorveglianza che certamente costituirebbe un deterrente fondamentale per disincentivare l'abbandono illecito di rifiuti.

