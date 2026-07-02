C'è una Calabria che funziona e che raccoglie applausi in tema di politiche di tutela ambientale. A Roma, nel corso della conferenza nazionale sull’economia circolare promossa da Legambiente, la città di Siderno ha incassato il prestigioso riconoscimento di "Comune Riciclone 2026", confermandosi come la realtà più virtuosa dell’intera regione tra i centri con popolazione superiore ai 15mila abitanti.

L’iniziativa, promossa da Legambiente e patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha celebrato le amministrazioni locali, i cittadini e i tecnici che hanno saputo raggiungere i risultati più significativi nella gestione dei rifiuti e nel riciclo.

L’evento si è svolto a margine della 12esima edizione dell’ECOFORUM, il summit nazionale sull’economia circolare che ha visto la partecipazione attiva del Consorzio Italiano Compostatori (CIC). Il CIC, che fa parte della giuria del premio, ha sottolineato l'importanza di queste comunità nel promuovere la produzione di compost e biometano di qualità, elementi chiave per la transizione ecologica del Paese.

A ritirare il premio nella Capitale una delegazione dell'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Mariateresa Fragomeni, che non ha nascosto la soddisfazione per un traguardo che, fino a pochi anni fa, sembrava una chimera. Per Siderno, questo successo nazionale ha rappresentato la conferma di un percorso virtuoso intrapreso nella gestione della frazione organica e dei materiali da riciclo, ponendo il comune reggino come un modello di riferimento per l'intero Mezzogiorno in un ambito complesso come quello dei servizi ambientali su vasta scala.