Appuntamento in località Carlomagno tra il 7 e il 10 marzo

Quando si pensa ad una corsa di cani da slitta la mente evoca scenari polari e i ricordi di due capolavori della narrativa americana di Jack London: Il richiamo della foresta e Zanna Bianca. Invece non occorre andare così lontano per assistervi. Basta trascorrere qualche giorno nella Sila cosentina dove, anche in questo 2018, si svolgerà la manifestazione Dogs on the snow, la corsa di slitte trainate da cani più a sud dell’Europa.

Quattro tappe delle quali una anche in notturna

La manifestazione, giunta alla dodicesima edizione, sarà ospitata dal 7 al 10 marzo sui pianori di Carlomagno, una località situata a 1.500 metri sul livello del mare, situata tra Lorica e San Giovanni in Fiore. Sarà articolata in quattro tappe da circa tredici chilometri ciascuna, una delle quali si svolgerà in notturna.

Il fascino e la suggestione del paesaggio sullo sfondo

Tutti i partecipanti, potranno godere della natura incontaminata dei boschi della Sila, scivolando con la slitta attraverso un paesaggio candido e selvaggio, il cui silenzio è interrotto solo dal suono del mezzo che si sposta sulla neve e della corsa dei cani. I vincitori saranno premiati con prodotti tipici del territorio. L’iniziativa, organizzata dal Centro Fondo Carlomagno, gode del patrocinio della Regione Calabria, del Parco Nazionale della Sila e del Comune di San Giovanni in Fiore.