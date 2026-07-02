La classifica è stata stilata nell’ambito di Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia, sulla base dei dati ufficiali Istat. Prima del capoluogo bruzio solo città del Nord

C’è una sorpresa nella classifica nazionale dell’indicatore “Alberi ogni 100 abitanti”, elaborata nell’ambito di Ecosistema Urbano 2025 di Legambiente e Ambiente Italia, sulla base dei dati ufficiali Istat. A conquistare il sesto posto in Italia è infatti Cosenza, con 70,64 alberi ogni 100 residenti, preceduta soltanto da Modena, Trieste, Cremona, Mantova e Brescia.

Un risultato che colpisce e che conferma la buona dotazione di alberature pubbliche del capoluogo bruzio. L’indicatore, infatti, non misura il verde complessivo di una città, ma esclusivamente il numero di alberi presenti nelle aree pubbliche – parchi, giardini, alberature stradali e altri spazi comunali – in rapporto alla popolazione residente. Restano esclusi gli alberi presenti in proprietà private, nei boschi e nelle aree agricole. Per questo motivo città di dimensioni medio-piccole con un patrimonio arboreo pubblico particolarmente ricco possono precedere grandi metropoli che, pur avendo un numero assoluto di alberi più elevato, presentano un rapporto inferiore rispetto agli abitanti.

Il dato assume un significato ancora più interessante se inserito nel contesto regionale. La Calabria è infatti una delle regioni più verdi d’Italia: oltre il 40% del territorio è coperto da foreste e boschi, una delle percentuali più elevate del Paese, grazie ai grandi sistemi naturali del Parco Nazionale della Sila, del Pollino e dell’Aspromonte, ai quali si aggiungono le Serre e vaste aree dell’Appennino calabrese. Questo straordinario patrimonio ambientale rappresenta una delle principali ricchezze della regione, con importanti benefici per la biodiversità, la qualità dell’aria e la lotta ai cambiamenti climatici. La performance di Cosenza dimostra quindi come la presenza di alberi anche negli spazi urbani possa diventare un elemento di qualità della vita e di sostenibilità. Un risultato che merita attenzione e che può rappresentare uno stimolo per continuare a investire nella tutela e nell’ampliamento del verde pubblico, trasformando la città in un modello sempre più sostenibile e vivibile.