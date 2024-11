La città di Soverato festeggia otto anni di Bandiera Blu. La perla dello Ionio, dopo l’assegnazione ufficiale avvenuta a Roma nel maggio scorso da parte della Fee Italia, ha voluto celebrare con i ragazzi dell'oratorio salesiano questo traguardo chiamando a raccolta, autorità, concessionari balneari, cittadini, ricordando a tutti il significato del prestigioso vessillo. «La Bandiera Blu arriva perchè si rispettano alcuni parametri ambientali come quello della raccolta differenziata ma anche la qualità delle acque, i progetti sull'inclusione, l'abbattimento delle barriere architettoniche - evidenzia il sindaco Daniele Vacca -. Tutto questo ci aiuta ad avere un riscontro anche a livello di comunicazione in tutta Italia e in Europa perchè oggi molti turisti scelgono le località bandiera blu per le loro vacanze».

Parco marino regionale Baia dell'ippocampo

Ma la città ionica non tiene stretto soltanto l'ambito riconoscimento. Soverato rientra infatti anche nel Parco marino regionale Baia dell'Ippocampo per il quale, come annunciato nel corso della cerimonia sul corso cittadino dal commissario dell'ente, Lello Greco, sono in arrivo importanti novità: «Intanto abbiamo delimitato l'area del parco a mare, che finalmente è fisicamente tangibile - spiega -. Stiamo lavorando con Ispra, Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, nell'ambito di un progetto del Pnrr per fare anche i campi boe per le imbarcazioni, per evitare l'ancoraggio selvaggio. e infine vorremmo, proprio su Soverato che sarà il primo dei sei parchi marini, sperimentare la "carta europea per il turismo sostenibile" ovvero per integrare all'egregio turismo balneare, un turismo sostenibile che riguardi il territorio di Soverato anche nei mesi non estivi naturalmente lavorando sui principi della sostenibilità ambientale».

Bandiere blu, fiore all'occhiello per il turismo regionale

La promozione turistica resta dunque tra le priorità anche per il dirigente del settore promozione e attrattività dell'offerta turistica della regione Calabria, Cosimo Caridi: «Noi come Regione siamo particolarmente soddisfatti perchè di anno in anno stanno aumentando le località che si possono fregiare di questo titolo, quest'anno sono venti con Parghelia. E questo può rappresentare un fiore all'occhiello per la Calabria affinchè possa essere scelta per le nostre località, per le nostre risorse naturali, culturali ed enogastronomiche». All'iniziativa sono inoltre intervenuti Paolo Palladino, presidente del nucleo nazionale sommozzatori Aisa, Maria Assunta Menniti, presidente e direttore scientifico del Cesram, centro studi e ricerca ambiente marino, e don Domenico Madonna, direttore dell'istituto Salesiano Don Bosco.