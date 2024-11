Dopo la bandiera blu 2017, altro riconoscimento per la città dell'Ippocampo con la bandiera verde 2018 che premia le spiagge a misura di bambino

Sole, mare e voglia di relax, ci si rimette a lavoro nella città dell'ippocampo per prepararsi alla stagione estiva 2018. La città di Soverato, dove sventola ancora la bandiera blu 2017, da oggi è anche bandiera verde, un riconoscimento che premia le spiagge italiane a misura di bambino, promosse dai pediatri, che quest'anno sono 136, 18 delle quali si trovano in Calabria, la prima regione per numero di località premiate. Tra i requisiti vi sono: acqua limpida e bassa vicino alla riva, bagnini e scialuppe di salvataggio, giochi e servizi per le mamme e per i loro bambini. Nella provincia di Catanzaro a ottenere il riconoscimento sono stati anche i comuni di Squillace e Santa Caterine dello Ionio.

E intanto il clima di questi giorni ha favorito i primi tuffi e le prime visite di turisti stranieri. «Già lo scorso fine settimana abbiamo registrato un ottimo numero di presenze - ci racconta il titolare di uno stabilimento balneare - abbiamo diverse prenotazioni anche per il 25 aprile e per il primo maggio". "Quest'anno abbiamo avuto le prime prenotazioni per la stagione estiva già nel mese di gennaio - aggiunge un albergatore - si tratta prevalentemente di italiani ma non mancano gli stranieri. La città si presenta pulita e curata e per questo dobbiamo ringraziare l'amministrazione comunale che si sta impegnando in questo senso. Credo che siano ingredienti fondamentali per una accoglienza turistica degna di un posto come Soverato».

