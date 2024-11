Il Presidente della Confagricoltura di Cosenza, Paola Granata, ha espresso grande soddisfazione in seguito alla consegna del premio “Spighe Verdi 2018” al Comune di Trebisacce, che si è distinto per la sostenibilità del territorio, un corretto uso del suolo e per l’innovazione in agricoltura, alcuni degli indicatori presi in considerazione da Fee Italia (Foundation for Environmental Education), ente promotore del progetto, per procedere all’assegnazione del premio.

«Siamo orgogliosi dell’importante riconoscimento ottenuto dal Comune di Trebisacce – ha affermato il presidente di Confagricoltura – essendo una località calata in un contesto territoriale che necessita fortemente di azioni sostenibili di tutela e salvaguardia agricolo-ambientale e in grado di valorizzare le biodiversità locali. Il nostro auspicio – ha concluso – è che gli interventi di ammodernamento della nuova statale 106, resi necessari dall’endemico deficit infrastrutturale che caratterizza da sempre la nostra Regione una volta completati, possano agevolare i collegamenti e i traffici commerciali della zona, specie se si considera che i territori coinvolti, di grande valore turistico, sono altamente vocati alla produzione di eccellenze frutticole e agrumicole, quali quella del Biondo Tardivo e delle olive».





Il Comune cosentino era già stato assegnatario del premio "Bandiera Blu 2018", l’eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio marittimo.