Una tartaruga marina ferita e in difficoltà è stata soccorsa sulla spiaggia in località Coccorino, nel Vibonese. A seguito di una segnalazione, infatti, sono intervenuti i militari della Stazione navale della Guardia di finanza di Vibo Valentia che hanno attivato il protocollo regionale per il recupero di animali marini. Contestualmente è stata avvisata la Capitaneria di porto per l’intervento del servizio veterinario e contattato il Centro recupero animali marini di Montepaone.

La pattuglia giunta sul posto, in costante contatto con il personale del Centro, ha prestato le prime cure all’animale, in attesa dell’arrivo degli esperti e del veterinario.

All’arrivo del personale competente, la tartaruga, ferita ad una pinna ma ancora viva, con il nulla osta del Veterinario dell’Asp, è stata presa in consegna dal personale del Centro specializzato catanzarese, per essere sottoposta ad approfondimenti diagnostici. L’animale è risultato essere una tartaruga adulta, di sesso femminile.

L’esemplare, incluso nella convenzione Cites e nella Red List della International Union for the Conservation of Nature, è considerata specie vulnerabile per il rischio estinzione e, l’intervento tempestivo dei finanzieri, ha così permesso di evitare conseguenze letali per l’animale, già fortemente debilitato.