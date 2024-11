Gli operai di una cooperativa all'opera dalle cinque del mattino per garantire la fruibilità del litorale. Ma è lotta costante all'inciviltà dei bagnanti

Il sole non è ancora spuntato quando sulla spiaggia compaiono gli addetti alle pulizie. Il lavoro della Cooperativa Albachiara, nome scelto forse non a caso, comincia poco dopo le cinque del mattino a Torremezzo di Falconara Albanese, una delle località balneari preferite dal popolo cosentino. Il rito si ripete quotidianamente per garantire la piena fruibilità del litorale ai villeggianti.

Sfida quotidiana contro gli sporcaccioni

Non è solo una questione di decoro per il sindaco Ercole Conti, deciso a conservare nel tempo il suo più importante patrimonio. L’iniziativa portata avanti a spese dell’amministrazione è anche una sfida per alimentare la cultura del rispetto dell’ambiente. Anche se l’inciviltà dei bagnanti è una piaga dura da sconfiggere. Nelle interviste la voce di Aldo Barone, della Cooperativa Albachiara, e di Ercole Conti, primo cittadino di Falconara Albanese.