Alla presentazione del progetto ha preso parte anche Legambiente attraverso la presidente regionale Parretta e i rappresentanti del Circolo Nicà Abruzzese e Sicilia: «Faremo un lavoro di squadra per il territorio»

Si è svolto ieri pomeriggio, nella sala consiliare del Comune di Calopezzati, l’incontro pubblico di presentazione del progetto “Tra terra e mare: archeologia dei paesaggi a Calopezzati”, al quale ha preso parte anche il Circolo Nicà di Legambiente.

Un momento di confronto e di approfondimento che ha posto al centro la necessità di rafforzare la conoscenza e la tutela del patrimonio archeologico, paesaggistico e naturalistico dell’area.

Per il Circolo Nicà sono intervenuti la vicepresidente Savina Sicilia e, in collegamento da remoto, il presidente Nicola Abruzzese e la presidente di Legambiente Calabria, Anna Parretta.

L’incontro rappresenta un primo importante passo all’interno di un percorso che punta a coinvolgere, in maniera concreta e partecipata, tutti gli attori del territorio. In questa direzione si inserisce anche il progetto Life TerrAmare, di Legambiente nazionale che sarà seguito dal Circolo Nicà e interesserà le dune di Camigliano e i fondali dei territori di Crosia, Mandatoriccio, Pietrapaola e Cariati.

«Siamo soddisfatti e felici per questo incontro – sottolinea la vice presidente del Circolo Nicà Savina Sicilia – perché crediamo che la tutela del territorio debba partire dalla conoscenza e dalla partecipazione. Continueremo a mettere a disposizione il nostro contributo e le nostre competenze, lavorando insieme a cittadini, amministrazioni, università e associazioni».

«L’obiettivo è costruire un vero lavoro di squadra, capace di partire dal basso e di trasformare la tutela del patrimonio in un percorso condiviso, nel quale comunità e istituzioni possano collaborare per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio».

Il Circolo Nicà ha infine rivolto un ringraziamento all’amministrazione comunale di Calopezzati per l’organizzazione dell’incontro, al professor Santoriello per il suo intervento e a tutti i cittadini e rappresentanti delle realtà coinvolte che hanno partecipato al confronto.