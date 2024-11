Nella Giornata mondiale del clima, un bellissimo esempio di rispetto per l’ambiente viene da Tropea. Bellissimo non solo per il valore dell’iniziativa (ripulire le spiagge tra le più belle d’Italia), ma soprattutto per i promotori della stessa: un gruppo di ragazzi della scuola media. Appena undici anni, quindi, ma idee già molto chiare: «Avevamo organizzato di andare tutte le seconde medie – ci spiega Margherita -, io purtroppo non sono potuta essere presente, ma la prossima volta spero di esserci. Tutto è partito da me e dei ragazzi di 2° C, perché abbiamo pensato a un modo per “aiutare” il nostro paese a migliorare. Ci ha spinto il fatto che secondo noi bisogna iniziare già da quest’età ad aiutare il nostro paese perché poi siamo noi che ci viviamo. Abbiamo intenzione di farlo almeno una volta al mese o ogni due mesi. Vogliamo comunicare che secondo noi si deve iniziare già da piccoli anche con piccole cose, piccoli gesti ad aiutare l’ambiente, il nostro paese, la nostra splendida Tropea».