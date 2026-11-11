Vibo Valentia guida i capoluoghi calabresi nella raccolta differenziata, con il 79,2% dei rifiuti separati sul totale prodotto. Seguono Catanzaro al 67,9% e Cosenza al 58,2%, mentre Crotone e Reggio Calabria restano sotto il 40%. È il quadro che emerge da Ecosistema Urbano 2026, il rapporto di Legambiente e Ambiente Italia, realizzato con la collaborazione editoriale del Sole 24 Ore, sulle performance ambientali di 106 città capoluogo.

Una fotografia che richiede una precisazione: i dati riguardano i singoli comuni capoluogo, non le province né la Calabria nel suo complesso. Per la differenziata, i valori delle cinque città calabresi si riferiscono al 2025.

La classifica della differenziata: Vibo prima in Calabria e ventesima in Italia

Ordinando le percentuali pubblicate nel dossier, Vibo Valentia è ventesima a pari merito con Bergamo. Davanti ci sono 19 città: il primato nazionale appartiene a Ferrara con l’88,8%, seguita da Cesena all’87,5% e Treviso all’86,5%.

Posizione in Calabria Capoluogo Differenziata Posizione nazionale* 1 Vibo Valentia 79,2% 20ª ex aequo 2 Catanzaro 67,9% 50ª ex aequo 3 Cosenza 58,2% 81ª 4 Crotone 39,3% 100ª 5 Reggio Calabria 38,6% 101ª

Il divario fra la prima e l’ultima città calabrese raggiunge 40,6 punti percentuali. Vibo supera di 13,05 punti il valore medio dei capoluoghi indicato dal rapporto, pari al 66,15%, e si ferma a meno di un punto dalla soglia dell’80%, oltrepassata da 18 città italiane.

Catanzaro è l’altro capoluogo calabrese sopra la media e il riferimento del 65% richiamato dal dossier. Sotto quest’ultima soglia rimane Cosenza, distante 6,8 punti. Più ampio il ritardo di Crotone e Reggio Calabria: nella graduatoria ricavata dai dati, soltanto Catania, Taranto, Foggia e Palermo hanno percentuali inferiori a quella reggina.

La graduatoria ambientale complessiva: Cosenza nella top ten

La differenziata misura una parte delle prestazioni ambientali urbane. Lo dimostra il confronto con la classifica generale del rapporto, costruita su 20 indicatori che comprendono aria, acqua, rifiuti, mobilità, ambiente urbano ed energia.

In questa graduatoria Cosenza è nona in Italia e prima fra le città del Sud, con 70,62 punti su 100, pur fermandosi al terzo posto fra i capoluoghi calabresi per la separazione dei rifiuti.

Seguono Catanzaro, 81ª con 47,99 punti, Vibo Valentia, 99ª con 39,30, Crotone, 101ª con 39,09, e Reggio Calabria, 105ª con 35,45. Il primato vibonese nella differenziata convive dunque con una posizione nelle retrovie nella valutazione complessiva.