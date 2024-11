I fatti a Squillace. La coordinatrice regionale Cristina Valeri: «Folle mezzo per risolvere il randagismo. I sindaci diano risposte»

«Cani e gatti uccisi con bocconi di veleno per topi a Squillace Lido». Lo denuncia, in una nota, la vice coordinatrice regionale del "Movimento animalista", Cristina Valeri. «Quella di usare il veleno come folle mezzo per 'risolvere' il problema del randagismo - afferma Valeri - è purtroppo ancora oggi una prassi diffusa. Come responsabile del Movimento animalista faccio appello a tutti i cittadini a segnalare prontamente alle autorità competenti ogni caso di sospetto o accertato avvelenamento, ricordando che si tratta di un reato previsto dal Codice penale. I responsabili vanno rintracciati e perseguiti secondo le leggi vigenti».

«Inoltre - dice ancora Valeri - mi rivolgo ai sindaci della mia regione perché, oltre a sensibilizzare i cittadini sul giusto rapporto uomo-animale, diano il via libera a un serio piano di emergenza estiva sul grave fenomeno del randagismo, che non diminuisce ma anzi aumenta, nonostante le dichiarate volontà delle istituzioni di arginarlo al più presto». Ansa